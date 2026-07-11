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Аллен Грэйвс (19-й номер драфта) оформил дабл-дабл (22+13) в дебютной игре за «Торонто»

19-й номер драфта-2026 форвард Аллен Грэйвс (19 лет, 206 см) стал самым результативным в « Торонто » в проигранном матче с « Бостоном » (80:83).

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