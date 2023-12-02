Ортодонт Давидян заявил об отклонениях в работе ЖКТ при неправильном прикусе

Стоматолог привлек внимание к проблемам, связанным с неправильным прикусом, заявив о дефиците питательных веществ и отклонениях в работе ЖКТ, рассказал «Мосленте» врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.
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