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Царьград

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Свеча привела к пожару в ЖК "Савеловский Сити": Есть пострадавшие

Свеча привела к пожару в ЖК "Савеловский Сити": Есть пострадавшие

В жилом комплексе "Савеловский Сити" произошёл пожар.В Москве случился пожар в жилом комплексе "Савеловский Сити".

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