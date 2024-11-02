В Липецке объявлен режим повышенной готовности для городских служб из-за ожидаемой непогоды. Синоптики снова предупреждают о возможном мокром снеге и сильных порывах ветра, что может привести к падению деревьев и повреждению инфраструктуры.
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