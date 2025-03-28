В Калуге решили помыть улицу в дождь

В Калуге, в районе «пятака» на улице Луначарского были замечены сразу две поливальные машины. Соответствующее видео было сделано корреспондентом КН В Калуге, в районе «пятака» на улице Луначарского были замечены сразу две поливальные машины.
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