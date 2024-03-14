Аналитик Комаров: Reuters говорит о банкротстве Euroclear ради трафика

Публикация агентства Reuters о том, что ответ России на изъятие Европейским союзом активов Центробанка РФ может обанкротить бельгийскую площадку Euroclear (депозитарий ценных бумаг), - лишь накрутка трафика громким заголовком.
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