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Головинские вести

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Собянин рассказал, как специалисты проверяют инфраструктуру московского метро

Первый участок Рублево-Архангельской линии, запущенный 5 сентября, вошел в число объектов, обследованных специалистами Московского метрополитена в этом году.

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