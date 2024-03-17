Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Бери глубже - это все Бог дал! Бог дал - Бог взял...Вперёд, Россия!
  • Иван Агеев
    Бери глубже - это всё царское наследство!Вперёд, Россия!
  • Алекс Сэм
    Он дурак? Не понимает ,что всё описанное им в последнее время сделано на том фундаменте который оставил Советский Союз?Вперёд, Россия!

А вы уверены, что Запад против России? Ведь он сделал столько полезного.

А вы уверены, что Запад против России? Ведь он сделал столько полезного.

Когда собираешься в какое-то долгое и сложное путешествие, самое главное - подобрать правильную команду.

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