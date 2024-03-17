А вы уверены, что Запад против России? Ведь он сделал столько полезного.

Когда собираешься в какое-то долгое и сложное путешествие, самое главное - подобрать правильную команду.
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