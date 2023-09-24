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«Реал» проиграл первый матч в сезоне – 1:3 «Атлетико». Было 6 побед подряд

«Реал» проиграл первый матч в сезоне – 1:3 «Атлетико». Было 6 побед подряд

Команда тренера Карло Анчелотти уступила «Атлетико» (1:3) в дерби в 6-м туре Ла Лиги. Таким образом, завершилась победная серия мадридского клуба, которая длилась в течение шести игр со старта сезона с учетом Лиги чемпионов.

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