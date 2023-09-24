«Реал» проиграл первый матч в сезоне – 1:3 «Атлетико». Было 6 побед подряд

Команда тренера Карло Анчелотти уступила «Атлетико» (1:3) в дерби в 6-м туре Ла Лиги. Таким образом, завершилась победная серия мадридского клуба, которая длилась в течение шести игр со старта сезона с учетом Лиги чемпионов.
Популярные статьи
- Ивич о России: «Никогда не бывал в стране, где на улицах было бы так чисто. Это часть культуры. Удивлен ситуацией с пробками на дорогах, так много машин – сумасшествие!»
- Евгений Ловчев: «Все идет к тому, что у Захаряна в Испании будет сценарий, как у Миранчука в Италии»
- Защитник «Оренбурга» Гойкович о Москве: «Лучший город России, где я был. Самая чистая столица в мире!»
Свежие комментарии