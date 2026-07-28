Минобороны РФ: освобождён Красный Кут в ДНР

Средства ПВО России за сутки уничтожили 842 украинских беспилотника и три реактивных снаряда HIMARS.«Тульские новости» не забывают о новостях специальной военной операции, но также предлагают актуальную информацию о других важных событиях в России и за рубежом.
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