Бывшую главу департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода Галину Гуренко, которая вышла на пенсию, сменит Татьяна Орлова.
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