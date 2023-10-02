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Вятка Областная

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В Котельниче на пожаре в доме погибла женщина

В субботу, 30 сентября, в 05:51 в г. Котельнич на ул. Крупской произошел пожар в частном жилом доме. По информации ГУ МЧС по Кировской области, в результате возгорания обгорели стены изнутри и потолок по всей площади, имущество.

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