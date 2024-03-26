В домах Шона Комбса прошли обыски по делу о секс-эксплуатации: Самолёт певца вылетел в Кабо-Верде

В двух домах американского рэп-магната Шона Комбса 25 марта прошли обыски. Как подтвердил журналу Rolling Stone источник в правоохранительных органах - в рамках федерального расследования торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.
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