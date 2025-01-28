Вернуть тепло в здания обещают к утру среды, 29 января.В Новосибирске в результате проведения работ на трубопроводе было временно отключено отопление в 67 объектах, включая 50 многоквартирных домов на улице Комсомольской в Кировском районе.
50 жилых домов остались без отопления 28 января в Новосибирске
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Губернатор и мэр города, пусть кайлом долбят землю и ремонтируют своими руками прорыв! Деньги все разворовали! А ещё после этого нам рассказывают, что чиновников надо менять только в Курской области! Все тоже самое твориться по всей России! Путин, кого отправишь наводить порядок в Новосибирск?
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