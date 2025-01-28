50 жилых домов остались без отопления 28 января в Новосибирске

ИМ

Ильдус Мамлеев

Губернатор и мэр города, пусть кайлом долбят землю и ремонтируют своими руками прорыв! Деньги все разворовали! А ещё после этого нам рассказывают, что чиновников надо менять только в Курской области! Все тоже самое твориться по всей России! Путин, кого отправишь наводить порядок в Новосибирск?