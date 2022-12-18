Георгиев отразил 25 из 26 бросков «Нэшвилла» и одержал 1-ю победу в 5 последних матчах

Александр Георгиев отразил 25 из 26 бросков «Нэшвилла». Вратарь «Колорадо» сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Предаторс» (3:1).

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