ИЗВЕСТИЯ iz

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В АТОР рассказали о безопасности туристов в Турции

В АТОР рассказали о безопасности туристов в Турции

В десяти наиболее популярных прибрежных регионах Турции ситуация с пожарами и задымлением стабильная, угрозы безопасности туристов на данный момент нет, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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