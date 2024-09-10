Оператор БПЛА Рязанского полка за полтора года в зоне СВО сбил 73 дрона ВСУ

Оператор БПЛА Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ с позывным Таран за полтора года участия в специальной военной операции сбил в воздушных боях 73 квадрокоптера ВСУ.
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