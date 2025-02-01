Квантовая физика помогла создать сверхточный атомный термометр Учёные из Н...

Квантовая физика помогла создать сверхточный атомный термометрУчёные из Национального института стандартов и технологий США (NIST) сообщили о создании наиболее точного и не требующего калибровки атомного термометра, который может найти применение в науке, космосе и производстве.
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