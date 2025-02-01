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Квантовая физика помогла создать сверхточный атомный термометр Учёные из Н...

Квантовая физика помогла создать сверхточный атомный термометр Учёные из Н...

Квантовая физика помогла создать сверхточный атомный термометрУчёные из Национального института стандартов и технологий США (NIST) сообщили о создании наиболее точного и не требующего калибровки атомного термометра, который может найти применение в науке, космосе и производстве.

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