«Трамп хуже Зеленского»: почему президент США не сможет продавить мир с Россией 9 октября президент США Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на американский рынок.
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