Академик Черниговская заявила, что ЕГЭ отметает соображающих абитуриентов

Единый государственный экзамен в меньшей степени направлен на проверку способности абитуриентов соображать, главным образом проверяя их внимание и память, считает директор Института когнитивных исследований СПбГУ, нейролингвист Татьяна Черниговская.
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