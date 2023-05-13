Politros

8 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Ну, и на кой он России? Кормить опять!Sohu: Польша стан...
  • Вера смелых
    Польша рискует стать не частью России - потому как она нам на фиг не нужна, как чумной бврак в городе, а светящимся к...Sohu: Польша стан...
  • Вера смелых
    Да кому ты там нужен, Прилепыш?  " Русский пИсатель," блин... Все на свой имидж работаешь, бывший друган Навального? ...Писатель Захар Пр...

Зеленский прибыл в Италию для переговоров с президентом и папой римским

Зеленский прибыл в Италию для переговоров с президентом и папой римским

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим. О рабочем визите политик написал в соцсетях. По словам главы государства, в рамках поездки он проведет переговоры с итальянским коллегой Серджо Маттареллой и премьером страны Джорджей Мелони.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх