Зеленский прибыл в Италию для переговоров с президентом и папой римским

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим. О рабочем визите политик написал в соцсетях. По словам главы государства, в рамках поездки он проведет переговоры с итальянским коллегой Серджо Маттареллой и премьером страны Джорджей Мелони.