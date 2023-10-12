На Урале суд наказал транспортников, которые высадили детей зимой из автобуса

В Свердловской области суд заставил транспортные компании заплатить 55 тысяч рублей за то, что двое детей простояли полчаса на морозе: сестру и брата в январе 2023 года выставили из автобуса в Каменске-Уральском, хотя у ребят были при себе проездные билеты, выданные в школе.
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