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На Урале суд наказал транспортников, которые высадили детей зимой из автобуса

На Урале суд наказал транспортников, которые высадили детей зимой из автобуса

В Свердловской области суд заставил транспортные компании заплатить 55 тысяч рублей за то, что двое детей простояли полчаса на морозе: сестру и брата в январе 2023 года выставили из автобуса в Каменске-Уральском, хотя у ребят были при себе проездные билеты, выданные в школе.

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