На Урале суд наказал транспортников, которые высадили детей зимой из автобуса

В Свердловской области суд заставил транспортные компании заплатить 55 тысяч рублей за то, что двое детей простояли полчаса на морозе: сестру и брата в январе 2023 года выставили из автобуса в Каменске-Уральском, хотя у ребят были при себе проездные билеты, выданные в школе.