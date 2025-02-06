Яков Кедми: Трамп – не военный, он не политик, он торгует и продает

Каковы истинные намерения Дональда Трампа в отношении Европы и Украины? Может ли возвращение Трампа в Белый дом изменить геополитический баланс сил? На вопросы зрителей, читателей и эстонского журналиста Олега Беседина ответил военный эксперт и политический аналитик Яков Кедми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии