Есть Победа! Поздравляем команду "Дилетанты" В рамках плей-офф финального этапа Чемпионата Волгоградской области по мини-футболу среди команд 2 группы⚽️ сегодня большом спортивном зале г.
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Есть Победа! Поздравляем команду "Дилетанты" В рамках плей-офф финального этапа Чемпионата Волгоградской области по мини-футболу среди команд 2 группы⚽️ сегодня большом спортивном зале г.