ДМИТРИЙ ЕВСТАФЬЕВ Сегодня довольно жесткий пост. Много обсуждалось, какова будет реакция наших союзников на удар «Орешником» по Днепру, не испугаются ли они, не ухудшит ли это наши отношения с Китаем, Казахстаном, странами «глобального Юга».
Удар и союзники
Комментарии
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Andrey
Что за хрень: у России союзник открытый и принципиальный один - Ким, а Китай всегда был и будет себе на уме, с кем это афторецц-либерал хочет "поделить" победу России?
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5 час.
Александр Мельников
Самое опасное заблуждение насчëт Лукашенки! Если таким "друзьям", как Вучич, Фицу, Токаев, Пашинян, Си, Эрдоган, и пр., мы улыбаемся, здороваемся, советуемся и т.д., но знаем, что предадут за сраный доллар, то к батьке спокойно можем повернуться спиной, чувствуя с тыла друга и товарища. Отнюдь!!!!! Очень близоруко. Те продадут за доллар, а этот ещë и в спину....
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2 час.
igor kim
А в чем северокорейцы себе на уме, когда единственные предложили России любую помощь? Друг проверяется в беде.
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1 час.
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