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Удар и союзники

Удар и союзники

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Сегодня довольно жесткий пост. Много обсуждалось, какова будет реакция наших союзников на удар «Орешником» по Днепру, не испугаются ли они, не ухудшит ли это наши отношения с Китаем, Казахстаном, странами «глобального Юга».

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Комментарии
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A
Andrey
Что за хрень: у России союзник открытый  и принципиальный один - Ким, а Китай всегда был и будет себе на уме,  с кем это афторецц-либерал хочет &quot;поделить&quot; победу России?
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5 час.
Александр Мельников
Самое опасное заблуждение насчëт Лукашенки! Если таким &quot;друзьям&quot;, как Вучич, Фицу, Токаев, Пашинян, Си, Эрдоган, и пр., мы улыбаемся, здороваемся, советуемся и т.д., но знаем, что предадут за сраный доллар, то к батьке спокойно можем повернуться спиной, чувствуя с тыла друга и товарища. Отнюдь!!!!! Очень близоруко. Те продадут за доллар, а этот ещë и в спину....
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2 час.
igor kim
А в чем северокорейцы себе на уме, когда единственные предложили России любую помощь? Друг проверяется в беде.
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1 час.

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