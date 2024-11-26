Удар и союзники

A Andrey Что за хрень: у России союзник открытый и принципиальный один - Ким, а Китай всегда был и будет себе на уме, с кем это афторецц-либерал хочет "поделить" победу России?

Александр Мельников Самое опасное заблуждение насчëт Лукашенки! Если таким "друзьям", как Вучич, Фицу, Токаев, Пашинян, Си, Эрдоган, и пр., мы улыбаемся, здороваемся, советуемся и т.д., но знаем, что предадут за сраный доллар, то к батьке спокойно можем повернуться спиной, чувствуя с тыла друга и товарища. Отнюдь!!!!! Очень близоруко. Те продадут за доллар, а этот ещë и в спину....