НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября, ФедералПресс. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во Флориде, Райан Уэсли Рут, посещал Украину и поддерживал киевскую власть.
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