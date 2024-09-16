Подозреваемый в покушении на Трампа выражал поддержку Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября, ФедералПресс. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во Флориде, Райан Уэсли Рут, посещал Украину и поддерживал киевскую власть.