Москалькова призвала прекратить дискриминацию российских студентов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письма комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, председателю французской национальной консультативной комиссии по правам человека Жан-Мари Бургубуру, общественному защитнику прав в Чешской Республике Станиславу Кржечеку, ректору чешского технического университета в Праге Войтеху Петрачеку и директору технологического университета Труа Пьеру Коху, в которых попросила пресечь расовую дискриминацию российских студентов.