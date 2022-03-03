Газета.ру

6 261 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Правильно, им же говорили, что на батуте будут запускатьРоскосмос отменил...
  • 6324362 Елен
    ну ,попробуйте признать-кердык амерам будет окончательныйВ США призвали не...
  • Андрей Лавриков
    ВМФ РФ на помощь торговым судам РоссииТри российских су...

Москалькова призвала прекратить дискриминацию российских студентов

Москалькова призвала прекратить дискриминацию российских студентов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письма комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, председателю французской национальной консультативной комиссии по правам человека Жан-Мари Бургубуру, общественному защитнику прав в Чешской Республике Станиславу Кржечеку, ректору чешского технического университета в Праге Войтеху Петрачеку и директору технологического университета Труа Пьеру Коху, в которых попросила пресечь расовую дискриминацию российских студентов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх