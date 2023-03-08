Штормовое предупреждение 8 марта объявили во всех регионах Сибири

Штормовое предупреждение на 8 Марта объявили во всех регионах Сибири Сибиряков предупредили, что из-за непогоды могут произойти чрезвычайные ситуации Во всех регионах Сибири из-за непогоды объявили штормовое предупреждение, сообщает ИА REGNUM.