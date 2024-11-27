Листая старую тетрадь. 27 января 2006 года на авиабазе «Полтава» было завершено уничтожение 60 Ту-22М (17 Ту-22М2 и 43 Ту-22М3) и 423 авиационных крылатых ракет Х-22 ВВС Украины.
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Листая старую тетрадь. 27 января 2006 года на авиабазе «Полтава» было завершено уничтожение 60 Ту-22М (17 Ту-22М2 и 43 Ту-22М3) и 423 авиационных крылатых ракет Х-22 ВВС Украины.
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