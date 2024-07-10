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Кинолог Аверина: при тепловом ударе собаку нужно увести в тень

Кинолог Аверина: при тепловом ударе собаку нужно увести в тень

При первых признаках теплового удара, таких как нарушение координации, апатия, повышение температуры тела, диарея, тошнота и рвота, собаку необходимо немедленно отвести в тень и предложить прохладную воду.

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