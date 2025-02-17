«Типичное проявление фашистских взглядов». В России ответили Каллас на слова о том, что мирные жители РФ не гибнут от агрессии ВСУ

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что гражданское население России не гибнет в ходе вооружённого противостояния.
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