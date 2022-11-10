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«Бакс» перевели игру с «Тандер» во второй овертайм благодаря фолу Лугенца Дорта за 0,6 секунды до конца

«Бакс» перевели игру с «Тандер» во второй овертайм благодаря фолу Лугенца Дорта за 0,6 секунды до конца

«Милуоки» в среду в отсутствие лидеров команды Янниса Адетокумбо, Дрю Холидэя и Криса Миддлтона сумел одержать гостевую победу над «Оклахомой» во втором овертайме (136:132 2ОТ).

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