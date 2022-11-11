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Немов о Латыниной и Хоркиной: «Это же женщины, как их можно сравнивать, все титулованные для нас, настоящих мужчин»

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов считает, что не надо сравнивать достижения гимнасток Ларисы Латыниной и Светланы Хоркиной.

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