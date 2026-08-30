Можно ли в Латвии получить срок 8 лет за 43 евро? Можно! И легко

Если речь идёт о России и русских — нет, это не анекдот, а вполне реальная жизнь нынешней Латвии. Жила-была простая русская девушка Полина, жила она в Латгалии, работала швеей.
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