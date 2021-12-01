Битва книг: "Девочки и институции" и "Внутри зеркальной галереи"

Годами вы выбирали лучшие образы в нашей традиционной рубрике "Битва платьев", но пора открывать новые горизонты, ведь "соревноваться" между собой могут не только наряды.
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