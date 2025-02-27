Прогноз погоды в Крыму на 27 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 27 февраляВ Симферополе +6 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +7 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +6 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +6 и небольшой дождьВ Джанкое +4 и малооблачноВ Ялте +4 и пасмурноВ Алуште +5 и пасмурноВ Керчи +3 и малооблачно.