Психолог проанализировала встречу Путина, Моди и Си Цзиньпина: о чем говорят жесты

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Короткий разговор Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина перед заседанием Совета глав государств ШОС, запечатленный на видео журналистов, привлек внимание не только политическими смыслами, но и поведением участников встречи.