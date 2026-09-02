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Психолог проанализировала встречу Путина, Моди и Си Цзиньпина: о чем говорят жесты

Психолог проанализировала встречу Путина, Моди и Си Цзиньпина: о чем говорят жесты

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Короткий разговор Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина перед заседанием Совета глав государств ШОС, запечатленный на видео журналистов, привлек внимание не только политическими смыслами, но и поведением участников встречи.

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