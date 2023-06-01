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Столтенберг: 700 военных НАТО уже выдвинулись в Косово, но это не означает, что альянс отказался от мирного урегулирования

Столтенберг: 700 военных НАТО уже выдвинулись в Косово, но это не означает, что альянс отказался от мирного урегулирования

700 военнослужащих Североатлантического альянса уже выдвинулись на территорию Косово, однако это не значит, что блок отказался от мирного урегулирования.

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