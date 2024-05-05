У кого Филипп Киркоров отобрал победу в шоу «Маска»

Певец Филипп Киркоров сами не ожидал, кого увидит под маской. Судьи финального, 12-го выпуска шоу — Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия, Тимур Родригез, Дима Билан и Сергей Лазарев — отдали четвертое место Змею Горынычу, в костюме которого скрывались поющие резиденты Сomedy Club Зураб Матуа, ….