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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

У кого Филипп Киркоров отобрал победу в шоу «Маска»

Певец Филипп Киркоров сами не ожидал, кого увидит под маской. Судьи финального, 12-го выпуска шоу — Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия, Тимур Родригез, Дима Билан и Сергей Лазарев — отдали четвертое место Змею Горынычу, в костюме которого скрывались поющие резиденты Сomedy Club Зураб Матуа, ….

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