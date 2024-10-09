Ураган «Милтон» перед прибытием во Флориду стал слабее урагана «Хелен»

Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) заявил, что мощность урагана «Милтон» снижена до третьей категории, с максимальной скоростью ветра около 120 миль в час (примерно 195 километров в час).
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