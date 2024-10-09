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Ураган «Милтон» перед прибытием во Флориду стал слабее урагана «Хелен»

Ураган «Милтон» перед прибытием во Флориду стал слабее урагана «Хелен»

Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) заявил, что мощность урагана «Милтон» снижена до третьей категории, с максимальной скоростью ветра около 120 миль в час (примерно 195 километров в час).

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