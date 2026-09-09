Поилка для птиц и зеркало: куда еще можно приспособить в быту старые сковородки

Старые сковородки, вышедшие из потребления и переставшие применяться на плите, обретут вторую жизнь в самых различных практических и декоративных целях.
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