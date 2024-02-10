Самая «зеленая» страна Европы не откажется от газа Нидерланды, известные своими технологиями возобновляемых источников энергии, не смогут отказаться от использования газа до 2050 года.
Пронедра
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Самая «зеленая» страна Европы не откажется от газа Нидерланды, известные своими технологиями возобновляемых источников энергии, не смогут отказаться от использования газа до 2050 года.
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