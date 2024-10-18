Зеленский обрёк Украину на смерть, продолжив конфликт, указал экс-советник Пентагона Макгрегор. "Российские войска используют планирующие бомбы, которые буквально ровняют с землёй в течение пары секунд оставшиеся украинские войска и их последние укрепления в Донбассе", - добавил он.