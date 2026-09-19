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SPORT24.ru

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Мать Овечкина рассказала о готовности своего сына к новому сезону НХЛ

Мать Овечкина рассказала о готовности своего сына к новому сезону НХЛ

Татьяна Овечкина, мать капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, заявила, что ее сын хорошо подготовился к сезону НХЛ.

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