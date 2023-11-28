Найдены лучшие способы борьбы с вредными последствиями сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни может привести к ранней смерти.Новые исследования показали, что лучшими способами борьбы с вредными последствиями сидячего образа жизни, помимо бега и ходьбы, являются и менее напряженные, в том числе сон, сообщает CNN.
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