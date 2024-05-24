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Забастовку работников ТОО «Жалғызтөбемұнай» в Тупкарагане суд признал незаконной

Забастовку работников ТОО «Жалғызтөбемұнай» в Тупкарагане суд признал незаконной

Об этом сообщили в пресс-службе областного Мангистауского суда, передает inAktau.kz. Как стало известно, 26 марта   этого  года для  обеспечения обучения и переподготовки своих работников в области промышленной безопасности ТОО «Жалғызтөбемұнай» вынесло приказ о проведении обучения работников смены  №1 с 16-17   мая  текущего года и работников смены № 2 с 2 по 3 мая.

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