Забастовку работников ТОО «Жалғызтөбемұнай» в Тупкарагане суд признал незаконной

Об этом сообщили в пресс-службе областного Мангистауского суда, передает inAktau.kz. Как стало известно, 26 марта этого года для обеспечения обучения и переподготовки своих работников в области промышленной безопасности ТОО «Жалғызтөбемұнай» вынесло приказ о проведении обучения работников смены №1 с 16-17 мая текущего года и работников смены № 2 с 2 по 3 мая.