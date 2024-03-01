Требования к зоомагазинам меняются

С 1 марта к зоомагазинам будут предъявлены новые требования по содержанию животных. Например, в вольерах у кошек должны стоять устройства для стачивания когтей, также у щенков и котят должны находиться прорезыватели для зубов.
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