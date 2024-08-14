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Царьград

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Спасатели сняли видео, как вытащили из реки машину с мёртвым челябинцем

Спасатели сняли видео, как вытащили из реки машину с мёртвым челябинцем

Мужчина уехал из дома ещё в июле и с тех пор не выходил на связь.64-летний житель Верхнеуральского района Челябинской области пропал в конце июля 2024 года, третью неделю от него не было никаких известий.

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