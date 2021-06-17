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Всемирная комариная программа почти победила лихорадку Денге в индонезийской Джокьякарте

Всемирная комариная программа почти победила лихорадку Денге в индонезийской Джокьякарте

Комар Aedes aegypti Muhammad Mahdi Karim / Wikimedia Commons В журнале The New England Journal of Medicine опубликованы результаты работы Всемирной комариной программы в борьбе с геморрагическими лихорадками в индонезийском городе Джокьякарта.

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