Всемирная комариная программа почти победила лихорадку Денге в индонезийской Джокьякарте

Комар Aedes aegypti Muhammad Mahdi Karim / Wikimedia Commons В журнале The New England Journal of Medicine опубликованы результаты работы Всемирной комариной программы в борьбе с геморрагическими лихорадками в индонезийском городе Джокьякарта.
Комар Aedes aegypti Muhammad Mahdi Karim / Wikimedia Commons В журнале The New England Journal of Medicine опубликованы результаты работы Всемирной комариной программы в борьбе с геморрагическими лихорадками в индонезийском городе Джокьякарта.
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