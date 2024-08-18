"Валенсия" проявила интерес к защитнику "Спартака" Дуарте

Клуб "Валенсия" проявил интерес к трансферу защитника "Спартака" Алексиса Дуарте. Испанская команда рассматривает его в качестве замены Дженку Озкаджару, который может перейти в аренду "Реал Вальядолида".
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